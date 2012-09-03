«АрселорМиттал Кривой Рог» за 8 месяцев увеличил производство проката на 15,4%

По оперативным данным, по итогам 8 месяцев 2012 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) произвело 3,625 млн тонн металлопроката, что на 484 тыс. тонн (на 15,4%) больше, чем за 8 месяцев 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По информации объединения, выплавка стали на АМКР за январь-август т.г. составила 4,213 млн тонн, что на 576 тыс. тонн (на 15,8%) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Выплавка чугуна выросла на 593 тыс. тонн (на 19,1%) и составила 3, 692 млн тонн. Производство агломерата увеличилось на 21,2%, или на 1,2 млн тонн - до 6,894 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 2011 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» произвело 4 млн 937 тыс. тонн металлопроката, что на 470 тыс. тонн (на 8,6%) меньше, чем за 2010 год.

Выплавка стали составила 5 млн 702 тыс. тонн, что на 431 тыс. тонн (на 7%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка чугуна на меткомбинате в 2011 году сократилась на 426 тыс. тонн (на 8%) и составила 4 млн 893 тыс. тонн.

Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.