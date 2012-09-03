ММК им. Ильича за январь-август сократил производство проката на 12%

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича» по оперативным данным за январь-август 2012 г. произвело 3,039 млн тонн металлопроката, что на 418 тыс. тонн или на 12% меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-августе комбинат выплавил 3,584 млн тонн стали, что на 570 тыс. тонн или на 13,7% меньше показателя за январь-август 2011 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,070 млн тонн чугуна, что на 333 тыс. тонн или на 9,7% меньше, по сравнению с результатами за январь-август прошлого года.

К 1 сентября меткомбинат произвел 7,118 млн тонн агломерата, что на 909 тыс. тонн (на 11,3%) меньше, чем за 8 месяцев 2011 г.

Справка УНИАН. ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн.