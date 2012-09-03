Алчевский меткомбинат за 8 месяцев сократил производство проката на 10%

ПАО «Алчевский металлургический комбинат», по оперативным данным, за 8 месяцев 2012 г. сократило производство проката на 10%, или на 254 тыс. тонн относительно аналогичного периода 2011 г. – до 2,241 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Комбинат выплавил 2,494 млн тонн стали, что на 27 тыс. тонн меньше (на 1%), чем по результатам января-августа 2011 г.

За отчетный период меткомбинат произвел 2,302 млн тонн чугуна, что на 18 тыс. тонн (на 0,7%) больше показателя за январь-август прошлого года.

К 1 сентября комбинат произвел 3,45 млн тонн агломерата, что на 8 тыс. тонн (на 0,2%) больше, чем в январе-августе 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Алчевский меткомбинат за 2011 г. нарастил производство основных видов продукции на 19,3%-36%.