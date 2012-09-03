«Запорожсталь» за 8 месяцев сократила производство проката на 3%

ПАО «Запорожсталь», по оперативным данным, за 8 месяцев 2012 г сократило относительно 8 месяцев прошлого года производство проката на 3% или на 68 тыс. тонн – до 2,068 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным „Металлургпрома”, за январь-август 2012 г. комбинат выплавил 2,499 млн тонн стали, что на 67 тыс. тонн или на 2,6% меньше показателя за 8 месяцев 2011 г.

За отчетный период «Запорожсталь» произвела 2,131 млн тонн чугуна, что на 129 тыс. тонн или на 6,4% больше по сравнению с результатами за январь-август 2011 г.

К 1 сентября 2012 г. меткомбинат произвел 3,601 млн тонн агломерата, что на 14 тыс. тонн меньше, чем за январь-август 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 г. Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы ”Метинвест”, выкупила у бизнес-группы ”Индустриал” контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь». В результате двух этапов сделки ”Метинвест” вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината ”Запорожсталь” (в том числе у ”Метинвеста” - 49,032%, группа инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе ”Индустриал” акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

ПАО «Запорожсталь» за 2011 г увеличило относительно 2010 г производство проката на 11% - до 3,171 млн тонн, стали - на 10,5% - до 3,813 млн тонн.

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124, 084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.