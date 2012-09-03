СевГОК за январь-август увеличил производство железорудного концентрата на 3,5%

ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК г. Кривой Рог) за январь-август 2012 г. нарастило относительно 8 месяцев 2011 г. производство железорудного концентрата на 3,5% или на 333 тыс. тонн - до 9,852 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За указанный период СевГОК произвел 7,452 млн тонн окатышей, что на 11,8% или на 792 тыс. тонн больше, чем за 8 месяцев 2011 г.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн.тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн.тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

СевГОК за 2011 г нарастил к 2010 г. производство железорудного концентрата на 1,4% - до 14,424 млн тонн, окатышей - на 4,3% - до 10,331 млн тонн.

Согласно финансовой отчетности СевГОКа за 2011 год, его чистая прибыль составила 6,249 млрд грн.