Енакиевский метзавод за январь-август нарастил производство проката на 11,8%

ПАО «Енакиевский металлургический завод» по оперативным данным за январь-август 2012 года нарастил относительно аналогичного периода 2011 года производство проката на 11,8%, или на 195 тыс. тонн - до 1,841 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Предприятие выплавило 1,886 млн тонн стали, что на 160 тыс. тонн, или на 9,2% больше, чем за январь-август 2011 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1,662 млн тонн чугуна, что на 137 тыс. тонн (почти на 9%) больше показателя за январь-август 2011 г.

На 1 сентября предприятие произвело 1,529 тыс. тонн агломерата, что на 161 тыс. тонн (на 11,7%) больше, чем за январь-август 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест». Енакиевский металлургический завод за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство проката на 6,4% - до 2,548 млн тонн.