Кабмин предлагает создать реестр получателей госпомощи

Кабинет министров разработал проект закона, предусматривающий создание реестра сведений о поставщиках и получателях государственной помощи, а также ее объемах.

Соответствующий законопроект «О государственной помощи субъектам хозяйствования» зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.

«При отсутствии эффективной системы мониторинга и контроля государственная помощь нередко создает неравные условия осуществления предпринимательской деятельности, искажает рыночные отношения, снижает эффективность использования ограниченных госресурсов и эффективность реализации экономической политики государства в сфере развития рыночных отношений в целом», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, полномочия по проведению мониторинга, составления и ведения реестра, составлению отчета, а также осуществлению контроля за воздействием госпомощи на конкуренцию и международную торговлю возлагаются на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

В связи с возможным подписанием соглашения о зоне свободной торговли Украины и Европейского Союза, Кабмин вводит понятие незначительной помощи (de minimis), совокупный размер которой в течение трех лет не должен превышать 2,5 млн грн.

Авторы законопроекта считают, что введение в Украине законодательно закрепленного механизма контроля за воздействием госпомощи на конкуренцию и международную торговлю должно минимизировать ее негативное влияние, способствовать созданию равных условий деятельности субъектов хозяйствования и стимулировать развитие малоразвитых регионов.

Как сообщал УНИАН, 22 августа премьер-министр Николай Азаров поручил профильным министерствам немедленно разработать меры по поддержке металлургии и машиностроения.

11 сентября в Днепропетровске под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится расширенное совещание по вопросам государственной поддержки реального сектора экономики и реализации проактивной политики занятости населения. Участники совещания обсудят темы привлечения иностранных и отечественных инвестиций для большей концентрации высокотехнологичных производств в Украине, разработки отечественными учеными современных технологий, организации новых производств и создания рабочих мест, поддержки экспортоориентированных отраслей.