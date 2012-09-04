Новая система госпомощи частным компаниям повысит их конкурентоспособность в Европе — эксперт

Внедрение новой системы государственной помощи компаниям частного сектора сделает украинские компании более конкурентоспособными на европейском и других мировых рынках.

Такое мнение УНИАН высказал адвокат, партнер адвокатского объединения «Волков и Партнеры» Роман Дрожанский, комментируя зарегистрированный в парламенте законопроект «О государственной помощи субъектам хозяйствования» (№11118 от 30 августа 2012 года).

«Существует вероятность значительного снижения количества расследований в зарубежных странах против продукции, произведенной в Украине. Предложенный законопроект приблизит украинское законодательство к европейским нормам предоставления государственной помощи, что будет способствовать европейской интеграции страны», - считает он. По его совам, предложенная система предоставления госпомощи является общепринятой, в частности, в странах ЕС.

На сегодня, говорит Р.Дрожанский, законодательство предусматривает предоставление господдержки субъектам, работающим во многих отраслях экономики, в частности в сфере средств массовой информации, сельском хозяйстве, судостроительной промышленности, космической отрасли, книгоиздательском деле и т.д.

Он также отметил, что риски законопроекта могут быть связаны в основном с практикой применения этого закона. «Механическая «штамповка» Антимонопольным комитетом решений государственных органов нивелирует действие закона», - считает юрист. Также существует риск определенного экономического шока для предприятий, которые сейчас зависят от государственной поддержки. «Однако, учитывая достаточно долгий период до вступления в силу закона, предприятия смогут должным образом подготовиться к новым законодательным реалиям», - резюмирует Р.Дрожанский.

Адвокат, руководитель Харьковского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алексей Христофоров также отмечает, что на сегодняшний день действующее законодательство предоставляет определенные преференции для отраслей экономики, однако единого нормативного акта, который определял бы универсальные правила госпомощи предпринимателям, осуществляющим деятельность во всех отраслях экономики, нет.

По его словам, новый законопроект направлен на создание системы мониторинга и контроля за предоставлением госпомощи предпринимателям с целью адаптации законодательства Украины к требованиям ЕС в контексте установления баланса между объемом государственной помощи и сохранением надлежащего уровня конкуренции, поскольку предоставление государственной помощи не должно приводить к ограничению конкуренции. «Поэтому вопрос относительно рисков в связи с его возможным принятием преждевременный», - считает А.Христофоров. Он подчеркивает, что госпомощь должна направляться в первую очередь на создание новых производственных мощностей, рабочих мест, внедрение новых технологий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает ввести механизм предоставления государственной помощи предприятиям.

Текст соответствующего законопроекта «О государственной помощи субъектам хозяйствования» (№11118 от 30 августа 2012 года) зарегистрирован в Верховной Раде.

Документом предусматривается, что полномочия по мониторингу, ведению реестра, составлению отчета, а также определению влияния предоставления госпомощи на конкуренцию и международную торговлю возлагаются на Антимонопольный комитет, который не является поставщиком государственной помощи.

Расходы на госпомощь предприятиям предусматриваются в госбюджете или в местных бюджетах.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом также вводится понятие незначительной помощи (de minimis), совокупный размер которой в течение трех лет не должен превышать 2,5 млн грн, что соответствует пороговому показателю в размере 200 тыс. евро, определенному в законодательстве Европейского Союза и проекте Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Действие закона не распространяется на поддержку сельского хозяйства, обороноспособности страны и услуги субъектов хозяйствования, которые обеспечивают общественные потребности, если применение закона не позволяет им выполнять свои обязанности.