Квота на импорт обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину использована на 95%

Годовая квота на импорт в Украину стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб внешним диаметром не более 406,4 мм использована по состоянию на 1 сентября на 94,7%.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным министерства, всего в Украину с начала года было поставлено 15 тыс. 871,8 тонн труб указанного типа из предусмотренных квотой 16 тыс. 753 тонн (остаток квоты - 881 тонна).

В частности, из России в Украину было импортировано 11 тыс. 900 тонн, из Австрии - 2 тыс. 454 тонны, из Польши - 1 тыс. 103 тонны.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле Министерства экономического развития и торговли Украины приняла решение временно приостановить ограничения на импорт в Украину отдельных видов стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб.

Комиссия установила, что в рамках реализации проектов добычи углеводородов, которые реализуются в топливно-энергетическом комплексе Украины, возникла необходимость ввоза отдельных видов труб, производство которых в Украине не имеет соответствующей сертификации в соответствии с международными стандартами.

Ограничения на импорт снимаются в отношении стальных бесшовных обсадных труб диаметром 250,83 мм и 339,73 мм, а также насосно-компрессорных труб диаметром 177,8 и 114,3 мм. Комиссия подчеркнула, что временное прекращение ограничений на ввоз в Украину этих видов труб не отразится на деятельности отечественных трубных предприятий.

Решение комиссии вступает в действие с 1 октября 2012 года.

Справка УНИАН. 30 сентября 2011 года межведомственная комиссия по международной торговле продлила квотирование импорта стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм на 3 года до октября 2014 года.

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