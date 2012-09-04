Турецким бизнесменам предлагают развивать в Крыму промышленные парки

Совет министров Крыма предлагает представителям турецкого бизнеса реализовать проекты по строительству индустриальных промышленных парков на полуострове.

Как сообщает пресс-служба Совмина, такая возможность обсуждалась во вторник, 4 сентября, на встрече заместителя председателя крымского правительства Валерия Пальчука с генконсулом Турецкой Республики Хусейном Эргани в Одессе.

Так, приоритетным назван индустриальный парк в городе Щелкино в Ленинском районе, его площадь составляет 200 га, ориентировочный объем инвестиций – 648 млн грн. Еще два парка планируется создать в Джанкойском и Бахчисарайском районах. Площадь 25 и 32 га соответственно, объем инвестиций - по 200 млн грн.

В.Пальчук сообщил, что правительство Крыма готово предоставить турецким бизнесменам информацию об экономическом потенциале регионов, где планируется организовать промпарки, а также оказать содействие в реализации инвестпроектов. «С вашей стороны мы ожидаем эффективного подхода в вопросе территориального размещения промышленных зон и их насыщения», - сказал он.

По информации пресс-службы Совмина, представители Турции намерены в течение недели посетить крымские промплощадки для более детального ознакомления и их технической и экономической оценки.