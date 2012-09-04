«ДТЭК» заключил контракт на поставки антрацита в Бразилию и начал его поставки в Эфиопию

«ДТЭК Трейдинг», «дочка» крупнейшего украинского энергохолдинга «ДТЭК», заключил новые контракты на поставку антрацита в Бразилию и Эфиопию, - сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, «ДТЭК Трейдинг» заключил контракт поставки угля для металлургических заводов в Бразилии, принадлежащих крупнейшей сталелитейной компании региона – Gerdau.

«До конца текущего года «ДТЭК Трейдинг» отгрузит 50 тысяч тонн угля марки антрацит в порты южноамериканского континента», - сказано в сообщении.

Также с августа текущего года компания обеспечивает поставки низколетучих марок угля в адрес цементного завода, принадлежащего компании Ethiopian Petroleum Enterprise (Федеративная республика Эфиопия).

Как отмечается в сообщении пресс-службы «ДТЭК», экспортный потенциал африканского рынка составляет не менее 300 тыс. тонн угля.

Справка УНИАН. ООО «ДТЭК Трейдинг» осуществляет торговлю углем ДТЭК на внешних и внутренних рынках угля, а также с генерирующими и промышленными компаниями внутри и за пределами Украины. Уголь, экспортируемый «ДТЭК Трейдинг», потребляют электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты в Украине, а также электростанции и промышленные предприятия в Турции, Польше, Болгарии, Румынии.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.