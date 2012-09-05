В Украине до 2014 года 90% трубных заготовок будут отечественными - Азаров

Украина в 2014 году на 90% обеспечит отечественные трубные предприятия трубными заготовками, произведенными внутри страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в среду, 5 сентября, на расширенном заседании Кабинета министров.

«В 2012 году введена в действие первая очередь производства колесной и трубной заготовки на металлургическом заводе «Днепросталь» в Днепропетровске. Таким образом, уже в 2014 году ожидается на 90% обеспечить необходимость украинских трубных предприятий в трубной заготовке за счет собственного производства и практически полностью отказаться от ее импорта», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, «Интерпайп» в начале августа 2012 года представил новое название и логотип электросталеплавильного завода «Днепросталь», теперь предприятие носит название «Интерпайп Сталь».

Справка УНИАН. «Интерпайп Сталь» - первый металлургический завод, построенный с нуля в Украине за последние 40 лет. Общий объем инвестиций в строительство – 700 млн долл.

«Интерпайп Сталь» является ключевым проектом для компании «Интерпайп», призванным обеспечить трубное и колесное производство собственной стальной заготовкой. После выхода завода на проектную мощность в 2014 г. самообеспеченность заготовкой производства бесшовных труб «Интерпайп» составит 90%. Мощность нового завода составит 1,32 млн тонн в год, что сделает его крупнейшим предприятием такого типа в Восточной Европе.