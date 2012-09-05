Кабмин делает все для конкурентоспособности ферросплавных предприятий - Минэкономразвития

Правительство делает все для улучшения конкурентоспособности ферросплавной подотрасли.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

В пресс-релизе отмечается, что защита интересов отечественного товаропроизводителя на внутреннем рынке от проявлений недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей/экспортеров осуществляется в соответствии с законами Украины "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта", "О применении специальных мероприятий относительно импорта в Украину", "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта".

Минэкономразвития также напоминает, что в 2010 году проводилось специальное расследование относительно импорта в Украину ферросплавов независимо от страны происхождения и экспорта, по результатам которого Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) установлено, что в период 2007-2009 годов импорт ферросплавов в Украину не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые наносили или могли нанести значительный ущерб национальному товаропроизводителю. По итогам расследования было принято решение от 14 декабря 2010 года №СП-248/2010/4402-29, согласно которому специальное расследование прекращено без применения специальных мер.

Кроме этого, подчеркивает Минэкономразвития, в предыдущем и текущем году МКМТ неоднократно рассматривала заявления Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) о возбуждении специального расследования. По результатам рассмотрения данных заявлений комиссия принимала решение о нецелесообразности возбуждения специальных расследований, о чем в установленном порядке проинформирована УкрФА.

Как сообщал УНИАН, 12 июня т. г. УкрФА направила письмо в Межведомственную комиссию по международной торговле с просьбой открыть специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как отмечается в письме УкрФА , рост импорта ферросиликомарганца в Украину в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, составил 144%. Как следствие, национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены (в 2011 году по сравнению с 2010 годом) уменьшить объемы производства данного сплава на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. При этом остатки готовой продукции выросли на 70%.