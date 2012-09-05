В ТОП-500 Центральной и Восточной Европы вошли 50 украинских компаний

В ТОП-500 ведущих компаний Центральной и Восточной Европы вошли 50 украинских компаний.

Как сообщили УНИАН в международной аудиторской компании «Делойт», таковы результаты ежегодного рейтинга, подготовленного этой компанией.

На основании полученных данных в аудиторской компании отметили, что второй год подряд темпы роста украинских компаний значительно превышают показатели компаний Центральной и Восточной Европы. "Украинские компании, вошедшие в рейтинг, продолжили положительную тенденцию 2010 года, увеличив свои доходы в среднем на 24%. Это является очень высоким показателем, по сравнению с показателями других стран, принявших участие в исследовании. Для сравнения, рост доходов 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в 2011 году в среднем составил 9,8%", - отметили в компании.

Из 50 украинских компаний, вошедших в рейтинг, 42 компании показали увеличение доходов. Только в Румынии, Эстонии и Болгарии доля компаний, продемонстрировавших в 2011 году рост доходов, была выше, чем в Украине. К примеру, отмечают в "Делойт", в соседней Польше четверть компаний, вошедших в рейтинг, по итогам года снизили уровень доходов.

В десятке крупнейших компаний по итогам работы в 2011 году оказались две государственные компании - «Нафтогаз» и «Энергорынок», и металлургический холдинг "Метинвест". Благодаря росту доходов на 44,3%, «Метинвест» стал крупнейшей украинской компанией, и 4-й - во всем регионе Центральной и Восточной Европы.

Как отмечают в "Делойт", наиболее динамично растущей отраслью в Украине в 2011 году стало промышленное производство. Компании этого сектора показали рост на 34%.

Потребительский бизнес и транспорт показали рост доходов на 24%, а компании, работающие в сфере энергетики и ресурсов - на 20%.

Несмотря на это, энергетические компании являются лидерами по объему доходов - на 14 представленных в рейтинге компаний этой отрасли приходится 41% доходов всех украинских компаний.

Сектор ТМТ (телеком, медиа и технологии - УНИАН) из-за высокой конкуренции и насыщенности рынка второй год подряд демонстрирует очень низкие результаты. Из-за насыщенности рынка компании отрасли в 2011 году снизили доходы на 1%.

В то же время, по результатам деятельности компаний в 1-м квартале 2012 г. в "Делойт" констатируют некоторое охлаждение экономик региона. "После восстановления бизнеса в течение 2010-2011 годов, темпы роста компаний начали замедляться в 2012 году", - отмечают в компании. В среднем по региону в 1-м квартале 2012 года рост доходов всех компаний - участников рейтинга составил 7%, а украинских компаний - 11%. Представители бизнеса, опрошенные компанией «Делойт» в рамках подготовки рейтинга, ожидают дальнейшего осложнения экономической ситуации. По словам управляющего партнера «Делойт» Владимира Вахта, в 2012 году следует ожидать дальнейшего ослабления экономики. Но, по его мнению, бизнес находится в состоянии большей готовности к новому витку кризиса и лидеры смогут удержать свои позиции. «Бизнес стал более эффективным, осторожнее в выборе партнеров и инвестиционных проектов. Мы видим много примеров компаний, активно использующих возможности для развития даже в условиях ослабленной экономики», - отметил В.Вахт.

В компании также отметили, что рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы составлялся на базе информации по доходам компаний за 2011 финансовый год. Доходы рассчитывались в евро по соответствующим средним обменным курсам.