ЕК начала антидемпинговое расследование относительно импорта солнечных панелей из Китая

Брюссель. Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование относительно импорта солнечных панелей из Китая.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Расследование касается как импорта солнечных панелей, так и их основных составляющих, в частности, фотоэлементов и полупроводников.

Согласно сообщению, расследование начато в ответ на жалобу европейской ассоциации ProSun, которая считает, что импорт солнечных панелей из Китая осуществляется по ценам ниже рыночной стоимости.

Еврокомиссия отметила, что расследование будет продолжаться 15 месяцев.

Общая стоимость импорта солнечных панелей и их компонентов из Китая в Европейский Союз в 2011 году составила 21 млрд евро.