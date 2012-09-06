ЕС снизил пошлины на поставки бесшовных труб «Интерпайп»

Пошлины на импорт бесшовных труб компании «Итерпайп» в страны Евросоюза снижены до 13,8%. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, 5 сентября вступило в силу постановление Совета ЕС о снижении антидемпинговых пошлин на бесшовные трубы, произведенные на предприятиях компании.

В «Интерпайп» напоминают, что рассмотрение вопроса в Европейской Комиссии, а также Европейском Суде длилось с 2006 года. В 2011 году «Интерпайп» подал повторный запрос в Европейскую Комиссию относительно индивидуального пересмотра антидемпинговых мер. В ходе пересмотра компания доказала, что маржа демпинга значительно снизилась. В июне 2012 г. Еврокомиссия объявила о снижении пошлин на трубную продукцию «Интерпайп» с 25,1% до 17,7%, а в сентябре 2012 года Совет ЕС опубликовал решение об их снижении с 17,7% до 13,8%.

«Антидемпинговые пошлины на уровне 13,8% станут благоприятным фактором для увеличения объемов экспорта трубной продукции на рынок ЕС в 2012 -2013 гг.. Снижение пошлин позволит компании улучшить позиции в Европе и повысить конкурентоспособность ценовой политики в этом регионе. Кроме этого, мы сможем предложить европейским потребителям новый продукт – бесшовные трубы, произведенные из высококачественной заготовки электросталеплавильного комплекса «Интерпайп Сталь», - отмечает директор «Интерпайп» по продажам труб на страны Европы и СНГ Вера Смаль.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально-интегрированная трубно-колесная Компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2011 году на предприятиях компании произведено около 1,1 млн. тонн трубной и колесной продукции.