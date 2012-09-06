Пожар на заводе «Полтавахиммаш»: на месте работают 5 пожарных машин

В Полтаве горит завод «Полтавахиммаш». Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области, огонь возник в пескоструйной камере одного из цехов предприятия.

«В камере проводили реконструкцию. Сама камера изнутри отделана резиной. Во время проведения сварочных работ загорелась резина. На месте пожара большая задымленность. Площадь пожара пока уточняется. Знаю, что жертв нет. На месте работают 5 пожарных машин и 30 человек личного состава», - сообщил руководитель Центра пропаганды Виталий Шкаревский.

Он также уточнил, что подробности инцидента будут сообщены дополнительно.

Справка УНИАН. АО "Полтавахиммаш" производит технологическое оборудование для химической и нефтехимической отраслей, микробиологической, медицинской и пищевой промышленности для хранения и переработки растворов кислот, щелочей, солей и пищевых растворов. Кроме эмалированного оборудования, завод производит ёмкостное оборудование из углеродистых, низкоуглеродистых и коррозийных сталей для промышленности и сельского хозяйства: котлы для комплектации вагонов-цистерн, воздухосборники, сборники, силосные, водонапорные башни, аппараты с механическим перемешиванием, газлифтные клапаны.