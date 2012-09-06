Азаров обещает вернуть Харьковскому тракторному заводу НДС

Правительство Украины в ближайшее время обещает вернуть Публичному акционерному обществу «Харьковский тракторный завод» налог на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время своего пребывания на предприятии.

«Мы решим проблему с возвращением НДС вашему предприятию», - сказал Н.Азаров.

По официальным данным, долг по НДС ПАО «ХТЗ» на сегодняшний день составляет 30 млн.грн.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе начал роботу в 1931 году. На сегодняшний день это самое большое и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производства унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил около 3 млн тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа ГАЗ (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу Дерипаско. Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» на то время составлял 27,3%.

В феврале 2011 года ОАО «ХТЗ» было переименовано на ПАО «ХТЗ».