Пожар на заводе «Полтавахиммаш» ликвидирован. Сумма ущерба устанавливается

Пожар на заводе «Полтавахиммаш» в Полтаве ликвидирован.

Об этом журналистам сообщил руководитель Центра пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.

По его словам, пожар охватил 80 кв. м пескоструйной камеры одного из цехов предприятия.

«Сама камера изнутри отделана резиной. Во время проведения сварочных работ загорелась резина. Работники пытались загасить огонь с помощью огнетушителей, но потом вызвали пожарных. На место выезжали 5 машин и 30 человек личного состава. На место происшествия выезжал начальник облуправления МЧС Роман Кириленко. Пожар потушен», - сообщил руководитель Центра пропаганды.

Он также сообщил, что сумма ущерба от пожара устанавливается.

Справка УНИАН. АО «Полтавахиммаш» производит технологическое оборудование для химической и нефтехимической отраслей, микробиологической, медицинской и пищевой промышленности для хранения и переработки растворов кислот, щелочей, солей и пищевых растворов. Кроме эмалированного оборудования, завод производит ёмкостное оборудование из углеродистых, низкоуглеродистых и коррозийных сталей для промышленности и сельского хозяйства: котлы для комплектации вагонов-цистерн, воздухосборники, сборники, силосные, водонапорные башни, аппараты с механическим перемешиванием, газлифтные клапаны.