ВР разрешила провести эксперимент по господдержке судостроения

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О проведении экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 265 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на эффективное использование производственного, научно-технического и экспортного потенциала, возобновление конкурентоспособности продукции отечественного судостроения, увеличение объемов выпуска высокотехнологичных судов и военных кораблей, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, снижение расходов на строительство судов и пополнение оборотных средств судостроительных предприятий и обеспечение экономических интересов государства в наращивании объемов производства этих предприятий.

Документом судостроение определено приоритетной отраслью экономики Украины и провести с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года экономический эксперимент с целью создания предприятиям судостроительной промышленности Украины условий, необходимых для увеличения объема производства продукции и поступлений в государственный бюджет, за счет повышения эффективности и конкурентоспособности продукции судостроения.

Эксперимент распространяется на предприятия судостроительной промышленности (класс 30.11 группа 30.1 раздел 30, класс 33.15 группа 33.1 раздел 33 КВЭД ГК 009:2010) и опытно-конструкторские организации (класс 72.19 группа 72.1 раздел 72, класс 71.12 группа 71.1 раздел 71, класс 71.20 группа 71.2 раздел 71 КВЭД ГК 009:2010), которые предоставляют услуги предприятиям судостроительной промышленности.

Основными направлениями поддержки судостроительной промышленности на период проведения экономического эксперимента является: возобновление конкурентоспособности продукции судостроения Украины на внешних рынках; создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций с целью развития судостроения Украины; осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие науки и образования в сфере судостроения; содействие взаимодействию юридических и физических лиц, занятых в сферах фундаментальной и прикладной науки, производственного и других секторов экономики, с участниками судостроения; переход к модели инновационного развития судостроения Украины путем возрождения научно-технического потенциала и опытного производства; усовершенствование законодательства (налогового, таможенного, трудового, пенсионного, а также по вопросам исполнительного производства и осуществления государственных закупок) в части, которая регулирует деятельность судостроения; увеличение количества высокопродуктивных рабочих мест в судостроении Украины, предотвращение оттока высококвалифицированных специалистов, в частности инженерных кадров, за границу, улучшение условий труда; обеспечение эффективного управленческого процесса, привлечение высококвалифицированных специалистов, способных возродить отрасль, содействие их плодотворному труду, профессиональной мобильности и конкурентоспособности, привлечение к производству профессиональных кадров, имеющих большой опыт работы в судостроении; укрепление обороноспособности государства; активизация международного сотрудничества и подъема имиджа Украины на международном рынке как страны, имеющей развитое и конкурентоспособное судостроение и благоприятную инвестиционную среду.

Сумы пени, штрафных и финансовых санкций, не оплаченных в бюджеты и государственные целевые фонды, начисленные на налоговую задолженность с уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), которые учитываются предприятиями судостроительной промышленности по состоянию на 1 января 2013 года, подлежат списанию в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.