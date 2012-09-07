В двухнедельный срок утвердят правила утилизационного сбора на импортные авто

Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает установить утилизационный сбор на легковые, грузовые автомобили, автобусы и кузовы для транспортных средств.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров размещен на сайте министерства.

Сбор, согласно документу, будет действовать для всех предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, которые импортируют для свободного обращения эти транспортные средства по кодам товарных категорий 8702, 8703, 8704, 8705 и 8707 (включая все подкатегории).

Вместе с этим, до 1 октября предлагается составить реестр отечественных производителей этой продукции, на которых действие сбора распространяться не будет.

Документом Министерству экологии и природных ресурсов совместно с Министерством экономического развития и торговли поручено утвердить в двухнедельный срок минимальный размер сбора, порядок заготовки и утилизации непригодных для использования транспортных средств и кузовов для них и осуществления соответствующего контроля.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что «правительство рассмотрит вопрос о введении аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России», подчеркнув, что «наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров».

При этом, по словам премьера, в перспективе Украина планирует заключить соглашение с Россией о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле.