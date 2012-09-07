Цены украинских производителей промпродукции в августе выросли на 0,5%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в августе по сравнению с июлем 2012 года составил 0,5%, с декабрем 2011 года – рост 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с августом 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 1,4%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в августе снизились на 0,4%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 0,8%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,5%. При этом в добыче нефти и природного газа цены выросли на 0,8%

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 0,1%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,4%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены остались на прежнем уровне, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного снизились - на 0,3%, мяса и мясных продуктов — на 0,1%. При этом произошел рост цен в производстве сахара на 3,6%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,3%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 3,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине снижение цен производителей промышленной продукции июле по сравнению с июнем 2012 года составил 2,9%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.