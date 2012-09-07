Украина и Россия еще поторгуются за утилизационный сбор

Премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко в понедельник, 10 сентября, в Киеве планируют обсудить ряд вопросов сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства, в том числе проект межправительственного соглашения, которое позволит России не взимать утилизационный сбор с автомобилей, импортируемых из Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, украинская сторона уже подготовила проект соглашения и провела ряд консультаций с профильными министерствами РФ.

Вместе с тем, окончательная редакция документа еще не согласована.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается установить утилизационный сбор на импортные легковые, грузовые автомобили, автобусы и кузовы для транспортных средств.

Документ разработан по поручению премьер-министра Украины Николая Азарова в ответ на введение такого сбора Россией.

РФ с 1 сентября ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, сделав исключение для продукции стран Таможенного союза.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины считают, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.

По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.