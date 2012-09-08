Посредники получили четверть средств из полумиллиардного контракта на поставку БТР в Ирак

В США в ходе судебного процесса была полностью раскрыта схема совершения посреднических сделок при поставках БТРов в Ирак с применением большого количества офшорных компаний.

Как стало известно ZN.UA, судом Сан-Антонио (Западный Техас, США) вынесен приговор по выплате техасскому бизнесмену Говарду Лоури (Howard Lowry) 61 млн 750 тыс. долларов от украинско-американских брокеров, которые решили не выплачивать ему комиссионные за участие в сделке с Ираком по поставкам вооружений.

Стенограмма судебного заседания, которую ZN.UA удалось взять на сайте судебных решений, свидетельствует, что комиссионные платежи для украинских, иракских и американских посредников и участников составляют почти 120 млн долларов при общей сумме сделки 560 млн долларов.

«В ходе слушаний было отмечено, что во время переговоров с компанией „Прогресс“ иракские власти потребовали откат в виде восьми процентов от общей суммы сделки, и при посредничестве американских участников такая договоренность с компанией была достигнута. При этом и украинская сторона о своих интересах не забыла. Уже после первого авансового платежа со стороны Ирака — 112 млн долларов — на офшорные счета украинских участников сделки отправилось около 12 млн долларов комиссионных», — пишет автор статьи.

Анализ стенограммы и решения американского суда свидетельствует о том, что в ходе процесса была полностью раскрыта схема совершения посреднических сделок с применением большого количества офшорных компаний.

Адвокат американского истца на суде прямо заявил, что офшоры использовались для передачи взяток украинским чиновникам. Вероятно, именно поэтому в ходе суда личности настоящих владельцев этих структур не назывались. В зале заседаний было отмечено, что эта информация «крайне чувствительна» для украинской стороны.