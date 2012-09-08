США могут отменить поправку Джексона-Вэника уже в этом месяце

Представители американской администрации надеются на принятие в сентябре закона об отмене поправки Джексона-Вэника, заявила в субботу государственный секретарь США Хиллари Клинтон, сообщают РИА «Новости».

"Мы надеемся, что в этом месяце такой законопроект будет принят", - сказала она, выступая на саммите АТЭС во Владивостоке.

"Чтобы наши страны могли конкурировать с другими здесь, в России, мы (представители американской администрации) тесно взаимодействуем с конгрессом США в деле прекращения действия поправки Джексона-Вэника применительно к России и предоставления России статуса страны с постоянными нормальными торговыми отношениями", - указала Клинтон.

Справка. Поправка Джексона-Вэника была принята конгрессом США в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия поправки стало отсутствие в Советском Союзе свободы эмиграции. Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении России. С 1989 года США ежегодно вводили мораторий на действие поправки, однако конгресс официально ее не отменял. Действующая администрация неоднократно обещала добиться отмены поправки.