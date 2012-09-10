Топ-менеджер «Северстали» прогнозирует незначительный рост потребления метпродукции в Украине и РФ

Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская Сталь" международной горно-металлургической компании «Северсталь» (Россия) Александр Грубман прогнозирует незначительный рост потребления металлопродукции на рынках Украины и России до конца 2013 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. Грубман сообщил журналистам 7 сентября в Днепропетровске.

«По нашим оценкам, в ближайшие 18 месяцев будет очень небольшой рост потребления металла. В течении 5 лет потребление металлопродукции увеличится где-то на 4,5%. Динамика на украинском рынке будет похожей на ситуацию российского рынка»,- отметил А. Грубман.

По его словам, сейчас на рынке металлопродукции сложилась «тяжелая ситуация».

"Сегодня ситуация на рынке понятная, тяжелая. И в экономике, и, безусловно, на металлургическом рынке. Усугубляется ситуация еще тем, что в мире полно стали. В мире мощности сегодня используются по разным оценкам на 74-80%. То есть, в любой момент стали будет крайне много. Украина и Россия также имеют избыток мощностей»,- подчеркнул А Грубман.

По его словам, основными причинами сложившейся ситуации являются сложная экономическая ситуация в Европе, конфликты на Ближнем Востоке и Северной Африке, замедление темпов роста производства в Китае.

Как сообщал УНИАН, по данным объединения металлургических заводов «Металлургпром», в Украине за январь-август 2012 г. производство проката сократилось относительно аналогичного периода 2011 г на 7%, производство стали - на 5%.