Азаров: первый шаг РФ после ратификации Украиной Договора о ЗСТ СНГ - торговые ограничения

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что первым шагом Российской Федерации после ратификации Украиной Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ стало введение ограничений в торговле с Украиной, в частности, взимание утилизационного сбора на автомобили, импортируемые из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом вопросе он акцентировал внимание в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко в понедельник, 10 сентября, в Киеве.

«Не успели мы, так сказать, порадоваться такому серьезному и важному документу (Договор ЗСТ СНГ – УНИАН), как российское правительство приняло постановление и установило так называемый утилизационный сбор», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что такие действия России вынуждают Украину к аналогичным действиям.

Как сообщал ранее УНИАН, РФ с 1 сентября ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, сделав исключение для продукции стран Таможенного союза.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины считают, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.

По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала этот договор. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

28 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что Договор о зоне свободной торговли СНГ вступит в силу 23 сентября.

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