Импорт металлопроката в Украину за январь-июль превысил 1 млн тонн

За январь-июль 2012 года объем импорта металлопроката в Украину увеличился на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 1,023 млн тонн (с учетом трубной продукции).

Об этом сообщается в обзоре, подготовленном маркетинговым центром АО «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания).

По данным УГМК, в июле 2012 г. в Украину было импортировано 145,1 тыс. тонн металлопроката, рост составил 12,9% по сравнению с июнем 2012 г.

Эксперты компании отмечают, что в структуре импорта за январь-июль 2012 г. по-прежнему преобладает трубная заготовка, которая занимает около трети всех поставок, ее доля снизилась до 28,7% по сравнению с 36,3% за аналогичный период прошлого года. Доля горячекатаного листа выросла с 14,6% до 23,2%, круга – снизилась с 10,6% до 10,3%. Существенно увеличился импорт арматуры и катанки, вследствие чего их доли выросли с 1,4% до 3,5% и с 0,8% до 1,5%, соответственно. Доля холоднокатаного листа снизилась с 7,5% до 7,1%, оцинкованного листа – выросла с 8,7% до 11,8%.

«Основной прирост объема импорта металлопродукции в Украину произошел за счет увеличения поставок арматуры и горячекатаной стали. Импорт арматуры увеличился, в основном, за счет роста объемов поставок Молдавского МЗ, а также незначительных поставок из Латвии и Польши. Ввоз горячекатаной стали в Украину увеличил Магнитогорский МК», – приводится в пресс-релизе мнение заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника.

По данным компании, основными поставщиками трубной заготовки в Украину в июле 2012 г. стали Оскольский электро-металлургический комбинат (РФ) и Белорусский металлургический завод, доли которых в поставках заготовки составили 75,1% и 17,1%, соответственно. Импортная заготовка поставлялась в адрес трубных заводов группы «Интерпайп» – 85,8% в структуре поставок.

Ключевыми поставщиками импортного горячекатаного листа в июле 2012 г. стали российские Магнитогорский металлургический комбинат и «Северсталь», доли которых в поставках составили 58,1% и 29,4%, соответственно. Лист импортировался трубными заводами группы «Интерпайп» (59,4%), заводом «Модуль» (12%) и Крюковским вагоностроительным заводом (6,9%).

Основными импортерами металлопроката в январе-июле 2012 г. стали предприятия украинской трубной отрасли (39,7% от объема импорта), машиностроительные предприятия (20,5%), металлоторговые компании (15,5%), предприятия ГМК (6,7%). При этом в УГМК отмечают сокращение объемов ввоза металлопроката предприятиями горно-металлургического комплекса – на 9,2% и строительными организациями – на 51,7% по сравнению с январем-июлем 2011 г.

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Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Украинская горно-металлургическая компания» (АО «УГМК») было создано в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).