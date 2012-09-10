"Крымскому Титану" не удалось привлечь кредит

ЧАО "Крымский Титан" (Армянск, АРК) не удалось привлечь кредитную линию на сумму 160 млн грн. Сообщение об этом опубликовано на веб-портале "Государственные закупки".

Согласно сообщению, «Крымский Титан» намерен был привлечь кредит в виде возобновляемой мультивалютной линии сроком не менее 12 месяцев на общую сумму не менее 160 млн грн. Но в связи с тем, что на участие в конкурсе на предоставлении кредита было подано менее 2-х предложений, конкурс был отменен.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав «Крымского Титана», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЧАО «Крымский Титан».