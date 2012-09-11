В Киевской области открыли завод по производству сухих строительных смесей

Компания «Баумит Украина», дочернее предприятие австрийского холдинга Schmid Industrieholding, 6 сентября 2012 года открыла первый в Украине завод по производству сухих строительных смесей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, завод расположен в Броварском районе Киевской области, в 25 км от Киева. Проектная мощность завода составляет 120 тыс. тонн продукции в год. На заводе будут производиться сухие строительные смеси для внутренней и внешней отделки зданий: смеси для комплексных систем теплоизоляции фасадов, отделки плиткой, а также штукатурки для механизированного нанесения.

Инвестиции в строительство завода «Баумит Украина» составили 10 млн евро. Ожидаемый период окупаемости завода составляет 6-7 лет.

На первом этапе, в 2013 году компания планирует произвести около 40 тыс. тонн готовой продукции, полная загрузка завода будет реализована до 2016 года.

Завод ориентирован на центральные области страны, на которые приходится 40% всех строительных работ в Украине.

В компании ожидают, что при полной загрузке завода, доля «Баумит Украина» составит порядка 20% рынка сухих строительных смесей в Центральном регионе.

В пресс-службе также сообщили, что в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию цех по производству пастообразных штукатурок и красок, производственной мощностью 5 тыс. тонн продукции в год. Сумма инвестиций в запуск цеха составит около 600-700 тыс. евро.

По словам генерального директора компании «Баумит Украина» Владимира Карлова, в ближайшие пять-шесть лет компания планирует строительство заводов на Западе и Востоке Украины.

Справка УНИАН. Компания «Баумит Украина» является дочерним предприятием австрийского Schmid Industrieholding и работает на украинском рынке с 2004 года.

Основные направления деятельности компании: производство и продажа сухих смесей для систем утепления, штукатурных систем, клеев для плитки, красок и штукатурок.

Компания «Baumit» основана в 1988 году, занимается производством строительных материалов. Представительства и заводы компании «Баумит» расположены в более чем 30 странах Европы и Азии. Оборот компании в 2011 году составил 1,1 млрд евро.