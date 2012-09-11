В Украине производство автомобилей упало на 19,8%

Отечественный автопром за восемь месяцев 2012 года выпустил 53 тыс. 818 автотранспортных средств, что на 19,8% меньше показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, в Украине произвели 49 226 легковых автомобилей, что на 21,7% меньше показателя прошло года.

Вместе с тем на 8,1% до 2 355 штук выросло производство коммерческих автомобилей и на 8,2% до 2237 автобусов.

Одновременно ассоциация "Укравтопром" сообщает, что в августе 2012 года в Украине было произведено 7 тыс. 302 автотранспортных средства, что на 9% больше, чем в июле.

В частности, объем производства легковых автомобилей в августе составил 6 535 единиц (на 6,3% больше, чем в июле, однако на 22,1% меньше августа 2011 года).

Производство коммерческих автомобилей зафиксировано на отметке 357 авто (на 72,5% больше, чем в июле, и на 4,0% меньше, чем в августе 2011 г.).

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи легковых автомобилей в Украине в июле текущего года выросли на 13% - до 21 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным Госстата, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6% до 43,2 тыс. единиц. В то же время производство грузовых автомобилей за семь месяцев увеличилось на 6,4% - до 1796 единиц, а производство автобусов выросло на 13,8% - до 1874 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).