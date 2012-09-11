Янукович поручил Кабмину изучить возможность расширения внутреннего рынка металла

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству изучить возможность расширения внутреннего рынка металла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.

«Я поручил правительству поработать над вопросами расширения нашего внутреннего рынка, какие мы можем сейчас задействовать механизмы, инструменты, чтобы поднять потребление метала, - потому что я думаю, что металлургия скажет сегодня, что мы пока не видим просвета в оживлении рынка метала в мире, – что и по каким ценам, вы, уважаемые коллеги-металлурги, готовы будете отдать на внутренний рынок, отдать метал», - подчеркнул В.Янукович.

Он сказал, что поручил премьер-министру Николаю Азарову подготовить соответствующие программы, которые бы активизировали внутренний рынок. Среди них он назвал программу строительства доступного жилья, строительство магистральных дорог, мостов и мостовых переходов в регионах.

«Все это будет активизировать экономику, вот эти программы, Петр Алексеевич (министр экономического развития Петр Порошенко - УНИАН), где бы мы могли получить быстрый эффект, вы должны подготовить совместно с НБУ, потому что я обязал Арбузова (глава НБУ Сергей Арбузов – УНИАН), чтобы он поработал над тем, как сегодня мотивировать промышленность и эти программы», - сказал Президент.

«Я надеюсь, что мы эти программы создадим и каким-то образом компенсируем те потери, которые сегодня у нас есть на внешних рынках», - отметил глава государства.

Он также сказал, что руководители промышленных предприятий должны дать ответ, какая им нужна помощь от внешнеэкономических ведомств страны, чтобы активизировать выход украинской продукции на внешние рынки.