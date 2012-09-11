Путин обязал стратегические компании решать вопросы с другими государствами через правительство

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по защите интересов РФ при осуществлении российскими юрлицами внешнеэкономической деятельности», обязав стратегические компании согласовывать с правительством действия при предъявлении к ним требований иностранными государствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно указу, стратегические компании РФ должны будут согласовывать с правительством действия при предъявлении к ним требований иностранными государствами. В том числе речь идет о требованиях со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов (институтов) этих организаций и объединений, включая органы регулирования и (или) контроля.

В этих обстоятельствах открытые акционерные общества, включенные в утверждаемый президентом РФ перечень стратегических предприятий, и их дочерние предприятия только с предварительного согласия уполномоченного правительством ведомства смогут предоставлять информацию о своей деятельности, вносить изменения в договоры с иностранными контрагентами и в другие документы, касающиеся их коммерческой (ценовой) политики в иностранных государствах. Такой же порядок распространяется на отчуждение долей участия в иностранных организациях, прав на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом.

Правительству РФ поручено в течение месяца определить ведомства, с которыми АО должны будут согласовывать свои действия.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе. На фоне этих заявлений акции «Газпрома» начали снижаться.

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