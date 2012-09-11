Янукович поручил Порошенко изучить вопрос о целесообразности возобновления СЭЗ

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру экономического развития и торговли Украины Петру Порошенко изучить вопрос о целесообразности возобновления работы Свободных экономических зон (СЭЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.

«В отдельных случаях, где нужно… в кризисное время использовать преимущества этого закона (о СЭЗ - УНИАН), посмотреть на каких территориях…, там, где депрессивная экономика, в каких отраслях. Нужно вернуться к этому вопросу», - подчеркнул Президент.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2005 году правительство Юлии Тимошенко отменило льготы для существовавших в Украине 11 специальных (свободных) экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.

В 2007 году Верховная Рада по инициативе правительства Виктора Януковича пыталась вернуться к практике предоставления льгот СЭЗ, но против выступил Президент Виктор Ющенко.

Весной 2010 года вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил, что Президент Украины дал распоряжение Кабмину рассмотреть принципиальную возможность работы СЭЗ в Украине. Однако против выступила заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, указав на огромные коррупционные риски и искривление конкурентной среды.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».

Закон предусматривает предоставление налоговых льгот в приоритетных отраслях экономики под инвестиционные проекты, общая сметная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 3 миллионам евро.