Кабмин включил в госпрограмму производство скоростных поездов на Крюковском ВСЗ

Кабинет министров включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства.

Это закреплено постановлением правительства№ 839 от 10 сентября 2012 года.

Согласно постановлению, общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов, которые могут развивать скорость 160-250 км в час, на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн.

Проект должен быть реализован до 2015 года.

Напомним, в августе 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина намерена отказаться от закупки скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.