Янукович поручил НКРЭ решить вопрос тарифов для ферросплавной отрасли

Президент Украины Виктор Янукович поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) до конца сентября принять решение относительно тарифов на электроэнергию для ферросплавной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня по итогам всеукраинского совещания по вопросам развития реального сектора экономики, которое состоялась на ПО «Южмаш».

В.Янукович обязал руководство НКРЭ встретиться с владельцами и топ-менеджерами предприятий и принять решение.

Справка УНИАН. С 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).