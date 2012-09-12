Украина ввела утилизационный сбор на российские автомобили

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 3 сентября 2012 года.

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют автомобили из России должны уплатить утилизационный сбор. В частности, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см такая цена составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн.

Для легковых автомобилей от 3000 до 3500 куб. см цена возрастет до 19,085 тыс. грн, свыше 3500 куб. см – 30,25 тыс. грн.

При ввозе автомобилей старше трех лет ставка увеличивается в 6,2-6,4 раза, а для автомобилей от 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 раза.

Утилизационный сбор для транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, а также транспортных средств специального назначения и кузовов весом до 2,5 тыс. кг составит 19 тыс. грн, до 3,5 тыс. кг — 30,4 тыс. грн, до 5 тыс. кг — 38 тыс. грн, от 12 до 20 тыс. кг — 55,86 тыс. грн, и более 20 тыс. кг— 110,2 тыс. грн. Для аналогичных транспортных средств старше трех лет в зависимости от веса ставка увеличивается минимум в 1,5-1,7 раза (до 5 тыс. кг), в 4,1- 6,8 раз для транспорта весом 5 -20 тыс. кг и более.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Азаров сообщал о намерении Украины ввести утилизационный сбор в отношении товаров автопрома, на которые аналогичный сбор будет распространяться в Российской Федерации с 1 сентября.

С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Министерство экологии и природных ресурсов Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается установить утилизационный сбор на импортные легковые, грузовые автомобили, автобусы и кузовы для транспортных средств.

По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины считают, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.

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