Среднесуточное производство проката в сентябре продолжает снижаться

Среднесуточное производство металлопроката в сентябре 2012 г. продолжает снижаться по сравнению со средним показателем августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах.

«За 10 суток сентября среднесуточное производство общего проката сократилось на 9,9%,- до 68,8 тыс. тонн. Это свидетельствует о сокращении объемов отгрузки готовой продукции до уровня ниже, чем был в феврале — 75,7 тыс. тонн. А февраль был худшим месяцем этого года по уровню среднесуточного производства проката», - отметил В. Харахулах.

Вместе с тем, по его словам, за 10 дней сентября среднесуточное производство чугуна выросло относительно августа на 2,4% - до 75,3 тыс. тонн, стали — на 1,1% - до 85,6 тыс. тонн.

В августе производство чугуна сократилось на 0,2% по сравнению с июлем - до 2,277 млн тонн, производство стали выросло на 2,8%, - до 2,625 млн тонн, производство общего проката выросло на 2,2%, - до 2,367 млн тонн.

По данным «Металлургпрома», на 1 сентября на металлургических предприятиях в работе находилось 26 из 36 доменных печей (72%), 19 из 21 конвертеров (90%), 12 из 16 мартеновских печей (75%), 7 из 15 электропечей (47%).