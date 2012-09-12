Промпроизводство в ЕС выросло в июле на 1,1%

Брюссель. В июле 2012 года промышленное производство в странах зоны евро выросло на 0,6% по сравнению с июнем, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 1,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с июлем 2011 года, в июле 2012 года промышленное производство снизилось на 2,3% в зоне евро и на 1,5% - в ЕС-27.

В июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года производство в энергетическом секторе снизилось на 1,2% в зоне евро и на 0,1% - в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 0,1% в зоне евро и на 0,4% - в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – снизилось на 0,6% в зоне евро, но увеличилось на 0,2% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 0,5% в зоне евро, но выросло на 0,7% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 2,4% в зоне евро и на 2,5% - в ЕС-27.

В июле, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с июнем зарегистрирован в Литве (4,4%), Великобритании (2,9%), Польше (2,4%) и Дании (2,3%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Словении (-2,3%), Нидерландах (-0,8%) и Мальте (-0,5%).

В июле 2012 года по сравнению с июлем 2011 года производство в энергетическом секторе выросло на 0,3% в зоне евро и снизилось на 0,1% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось на 3,3% в зоне евро и на 2,9% в - ЕС-27, товаров непродолжительного использования – снизилось на 2,2% в зоне евро и на 1,3% - в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 9,4% в зоне евро и на 6,9% - в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 0,9% в зоне евро и выросло на 0,1% в ЕС-27.

В июле 2012 года, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с июлем 2011 года зарегистрирован в Словакии (18,4%), Латвии (5,3%) и Ирландии (5,1%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии и Италии (по -7,3%), Испании (-5,4%) и Греции (-5,3%).

В июне 2012 года, по уточненным данным, промышленное производство сократилось на 0,6% в зоне евро и на 0,8% - в ЕС-27 по сравнению с маем 2012 года.

Справка УНИАН. С 1 июня 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.