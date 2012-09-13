Fujifilm прекращает производство кинопленки

Японская компания Fujifilm Holdings Corp сообщила о прекращении производства кинопленки с весны 2013 году из-за падения спроса на нее, сообщает Reuters.

Долгосрочный производитель пленок и фотоаппаратов столкнулся со снижением спроса на кинопленку, вызванным предпочтением цифровым технологиям в киноиндустрии, особенно после повышения цен на пленку в июле этого года.

Вместе с тем, Fujifilm продолжит производство специальной пленки для долговременного хранения кинолент.