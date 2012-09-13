Fujifilm прекращает производство кинопленки
10:25, 13 сентября 2012Промышленность
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Японская компания Fujifilm Holdings Corp сообщила о прекращении производства кинопленки с весны 2013 году из-за падения спроса на нее, сообщает Reuters.
Долгосрочный производитель пленок и фотоаппаратов столкнулся со снижением спроса на кинопленку, вызванным предпочтением цифровым технологиям в киноиндустрии, особенно после повышения цен на пленку в июле этого года.
Вместе с тем, Fujifilm продолжит производство специальной пленки для долговременного хранения кинолент.
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