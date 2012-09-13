Erste Bank: падение цен на железную руду в Китае может подкосить украинскую металлургию

Падение цен на железную руду в Китае может подкосить горно-металлургический комплекс Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Erste Bank, переданном УНИАН.

Согласно отчету, цены на железную руду упали в начале сентября до уровня конца 2009 года вследствие замедления роста китайской экономики – крупнейшего в мире потребителя железной руды. По данным аналитиков банка, с середины августа до сегодня цены на железную руду снизились почти на четверть – со 113 до 89 долл. за тонну. Цены на железную руду снижаются вследствие спада на рынке строительства в Китае. Это подтверждается тем, что именно цены на арматуру демонстрируют наибольшее падение, в то время как цены на другие виды стали остаются относительно стабильными.

«Если китайское правительство не предпримет мер по стимулированию экономики, цены на железную руду продолжат падать, увлекая за собой мировые цены на сталь. Текущий спад является лишь началом более длительной тенденции, которая может вскрыть значительные дисбалансы в экономике Украины», – приводятся в отчете слова аналитика Erste Bank Марьяна Заблоцкого.

В отчете отмечается, что резкое снижение цен на сталь и арматуру является лишь началом долгосрочной тенденции снижения цен на сталь и руду. В китайской экономике начался ряд негативных тенденций, которые не наблюдались на протяжении длительного времени. Аналитики Erste Bank ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев цены упадут до 70 долларов за тонну, что все же почти вдвое больше себестоимости добычи крупнейших компаний (Vale, Rio Tinto). Через несколько месяцев спад цен на руду в Китае может отразиться и на экспортных ценах стали в Украине.

«Для Украины снижение цен на сталь и железную руду может вызвать замедление экономического роста в 2013 году и ухудшение показателей экспорта. Сейчас мы прогнозируем рост реального ВВП на 3% в 2013 году, однако можем пересмотреть этот прогноз в сторону снижения. Если правительство Китая или правительства других развитых стран введут меры по стимулированию экономики, падение цен на металлы может прекратиться», - прогнозирует М.Заблоцкий.

Справка УНИАН. По итогам января-августа 2012 украинские горно-рудные предприятия экспортировали 23,4 млн тонн железорудного сырья, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2011 года.