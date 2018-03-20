Украина продолжает «давить» на Киотский протокол своими квотами

Перспективы Киотского протокола, второй период действия которого начнется 1 января 2013 года, остаются весьма туманными. Неприсоединение к соглашению о необходимости сокращения выбросов парниковых газов таких стран, как США и Китай, изначально делали эту идею сомнительной, а после выхода из протокола Японии даже у наиболее стойких борцов с климатическими изменениями стали опускаться руки.

Но как бы то ни было, а переговоры относительно международной торговли излишками квот на выбросы углекислого газа продолжаются, и Украина принимает в них активное участие. С 30 августа по 5 сентября в Бангкоке проходила очередная сессия международных переговоров по проблемам изменения климата в рамках Киотского протокола. По результатам этих переговоров Государственное агентство экологических инвестиций Украины, уполномоченное представлять нашу страну на переговорах, распространило пресс-релиз, смысл которого по сути не только противоречит самой идеологии «климатического» движения, но и вступает в прямой конфликт с интересами Украины. А интересы эти заключаются в сохранении действующего механизма торговли квотами на выбросы СО 2 .

Деньги только под реальное сокращение

Напомним, что Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. Проще говоря, страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990-м годом — если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

Украина одна из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов (вспомним разом "застывшую" после развала Союза промышленность), а за последующие восемь лет роста так и не приблизилась к показателям 1990-го.

Ратифицировав Киотский протокол в 2004 году, наша страна получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс СО 2. По состоянию на 2012 год Украина имеет излишек выбросов СО 2 приблизительно на 2,3 млрд тонн. То есть теоретически мы можем неплохо заработать на этом объеме, и даже после падения цен на рынке квот до 3 евро за 1 тонну получается очень солидная сумма в 6,9 млрд долл. Однако это теория, которая очень далека от практики.

На практике, начиная с 2008 года, частные украинские компании и Кабмин от имени государства начали продавать квоты. Первыми были металлурги. Однако в этом случае использовался механизм заключения с зарубежными финансовыми институтами проектов совместного осуществления с последующей продажей сокращений выбросов. То есть украинские компании не торговали «запасами», а получали финансирование под реальное сокращение.

Благодаря проектам совместного осуществления в Украине с 2008 года удалось снизить выбросы СО 2 на 50 млн тонн. Всего же из реестра Украины в реестры иностранных государств перечислено 105 миллионов тонн СО 2 , эквивалента из которых 75 млн тонн было продано государством, а остальные 30 млн тонн - частными компаниями в рамках проектов совместного осуществления. За те 75 млн тонн выбросов, которые были реализованы государством в 2009 году, Украина получила 319,9 млн евро. Покупателями стали японские и испанские компании. Однако следует признать, что это едва ли не единственный в украинской практике случай, когда деньги были перечислены не в обмен на сокращение в реальном времени, а за те самые излишки, которые у нас скопились с 1990 года. Результат этой сделки оказался более чем сомнительным — за прошедшие с тех пор 3 года Украина так и не смогла освоить полученные деньги, зато в адрес Киотского протокола прозвучала масса критических замечаний, общий смысл которых сводился к тому, что пока одних обязывают отчитываться за каждую лишнюю тонну СО 2 , другие продают дополнительные выбросы миллионами тонн. Согласимся, что в этом есть определенная логика и она явно не в нашу пользу.

Пока все сокращают, мы хотим продавать излишки

Еще раз напомним, что главная проблема, которая встала на пути реализации Киотского протокола, подписанного в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), заключается в том, что ратифицировать этот документ отказались такие страны, как Китай, США, Индия и Бразилия. То есть они оставили за собой право контролировать объемы выбросов парниковых газов на собственной территории. А ведь промышленность этих стран в совокупности формирует едва ли не больше половины выбросов СО 2 , генерируемых во всем мире. В дальнейшем к ним присодинилась Япония, вышедшая из Киотского соглашения, следом за ней Россия заявила о том, что "международное соглашение, в котором не участвуют крупнейшие эмитенты парниковых газов, бессмысленно с точки зрения экологии". Однако Евросоюз остается непреклонным в своих попытках хотя бы локально ограничить выбросы углекислого газа. Именно ЕС является основным финансовым донором проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

И вот в этой критической ситуации, когда дальнейшее функционирование рынка квот на выбросы СО 2 остается под вопросом, Украина требует сохранить за ней квоты, возникшие из-за разницы в выбросах в сравнении с 1990-м годом. На уже упоминавшейся сессии переговоров сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, завершившейся в Бангкоке на минувшей неделе, одним из главных обсуждавшихся вопросов было как раз "климатическое" финансирование. И вот с этого мероприятия Государственное агентство экологических инвестиций рспространяет пресс-релиз, в котором рапортует о достижении прогресса в вопросе переноса украинских квот на второй период действия Киотского протокола (2013-2020 годы). Госагентство также расценивает как неприемлемую позицию Группы островных государств и Группы африканских стран, которые выступали против вхождения Украины во второй период действия Киотского протокола с гигантскими запасами неиспользованных квот. Конечно, африканцам обидно, ведь у них-то выбросы по сравнению с 1990 годом только росли и, участвуя в Киотском соглашении, они обязаны будут где-то искать дополнительные квоты. А тут вроде бы развитая европейская страна (это - об Украине!), а хочет нажиться за их счет. Конечно, это примитивная подача проблемы, в которой существует масса нюансов, но по сути дела обстоят именно так.

При этом в пресс-релизе Госэкоинвестиций подчеркивается, что украинская позиция нашла поддержку у таких стран, как Россия и Беларусь (к слову, развал СССР в начале 90-х и им позволил "сэкономить" на выбросах, поскольку и у наших ближайших соседей промышленность перестала "дымить").

Замечательно, скажем мы. Россия, которая буквально на днях в очередной раз официально заявила о том, что не будет участвоваать во втором периоде Киотского протокола, поскольку заявленные выгоды от него иллюзорны, оказывает поддержку Украине в вопросе переноса квот на этот самый второй период действия. Это уже не абсурд, а что-то похуже.

Впрочем, вслед за своим первым пресс-релизом Госэкоинвестиций, из текста которого можно было даже подумать, что мы таки добились переноса квот, последовал второй. В нем уточнялось, что «Украина просто озвучила позицию (подчеркнуто автором) о необходимости переноса квот на второй период, но окончательно решение по этому вопросу будет принято во время Конференции в Дохе (Катар) в ноябре-декабре этого года. То есть даже если у кого то и были сомнения, то наши экологические “инвесторы” их окончательно развеяли — перенос должен состояться и точка.

Украинские «продавцы воздуха» сами себе перекрывают кислород

Как отметил в своем комментарии УНИАН руководитель Рабочей группы неправительственных украинских организаций по вопросам изменения климата Андрей Мартынюк, само агентство экологических инвестиций ранее выступало с заявлениями о том, что для Украины неприемлемо требовать полного переноса квот на второй период Киотского протокола. «Теперь они возвратились к позиции о полном переносе. Однако, если Украина, а вместе с ней Россия, Белорусь и Казахстан будут выступать за сохранение расчетов избыточных квот на основе результатов выбросов 1990 года, то продление действия обязательств по сокращению выбросов в рамках Киотского протокола теряет всякий смысл. Настолько большие объемы будут перенесены, что они с огромным запасом перекроют любые достижение по сокращению выбросов. В результате, развивающиеся страны смогут логично обосновать свое бездействие в вопросах сокращения выбросов, ведь у них будет прекрасный пример в виде той же Украины, которая, не сокращая в реальности выбросы, сохраняет право торговать избыточными квотами, - сказал эксперт. И добавил: - На такие условия никогда не согласится Евросоюз как основная движущая сила выполнения киотских обязательств. Я считаю, что Украине следует честно признать, что тот излишек квот, который мы на сегодня имеем, был получен не благодаря деятельности наших правительств по повышению энергоэффективности, а вопреки ей».

А.Мартынюк также отметил, что Украина должна быть крайне заинтересована в том, чтобы механизмы Киотского протокола продолжали действовать. «Этот механизм дает нашей промышленностои и энергетике реальный шанс получить деньги на реализацию проектов в сфере повышения энергоэффективности. Украина получила грант Всемирного банка на 5 миллионов долларов для внедрения национальной схемы торговли излишками выбросов СО 2 с перспективой присоединиться к Европейскому рынку квот. Но для этого нашей стране необходимо сделать все возможное, чтобы второй период действия Киотского протокола действительно заработал. Однако заявления о необходимости сохранения за Украиной запасов квот на уровне 1990 года абсолютно противоречит самой идеологии этого соглашения», - подытожил эксперт.

К сказаному добавить в общем-то нечего. Кроме того, что Украина в очередной раз может предстать на международной арене в крайне неприглядном виде. Но если имидж тривиальных жлобов, которые пытаются как можно больше заработать на общемировой проблеме изменения климата нас не останавливает, то есть все же один момент, который должен подействовать на украинских переговорщиков отрезвляюще. У нашей страны уже был невеселый опыт изгнания-возвращения в Киотский протокол. Видимо, этого предупреждения оказалось недостаточно. Продолжая настаивать на переносе квот, Украина вполне может оказаться вообще за рамками Киотского потокола. В этом случае наша промышленность и энергетика уже не смогут рассчитывать на экологические инвестиции со стороны Евросоюза в модернизацию энергоемкого оборудования. Так не лучше ли забыть о накопленном «богатстве» и заняться реальным сокращением выбросов при поддержке доноров Киотского протокола.? Это в любом случае окупится.

Петр Черных (УНИАН)