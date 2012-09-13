«Укравтопром»: утилизационный сбор на российские автомобили - неудачное решение

Постановление Кабинета министров Украины о введении утилизационного сбора на импортируемые в Украину российские автомобили (№ 843) является поспешной и далеко не самой удачной попыткой ответить на введение Российской Федерацией утилизационного сбора с транспортных средств.

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», переданном УНИАН.

В «УкрАвтопроме» отмечают, что в РФ посредством отдельного федерального закона и тщательно проработанного постановления правительства была внедрена комплексная система утилизации транспортных средств, благодаря которой установлены дополнительные стимулы для развития внутреннего автомобильного производства. «Внедрение утилизационного сбора создало дополнительный барьер для импорта готовых транспортных средств из других стран. При этом автопроизводители, работающие на территории России, получили возможность не платить утилизационный сбор, взяв на себя обязательства по утилизации производимых ими автомобилей», - говорится в сообщении «УкрАвтопрома».

В Ассоциации напоминают, что в последние недели украинское правительство широко декларировало намерение ввести в нашей стране меры, аналогичные российским, т.е. ввести утилизационный сбор на транспортные средства. «Постановление же № 843 не вводит никаких налогов или сборов, а только устанавливает нечеткое требование к лицам, которые ввозят транспортные средства (причем только из России, а не из всех стран!), обеспечить утилизацию транспортных средств после снятия их с эксплуатации или заключить договоры с другими лицами на организацию такой утилизации. Фактически это требование никого ни к чему особо не обязывает, ведь для российских производителей не будет ничего сложного в том, чтобы подписать договоры с украинскими юридическими лицами на утилизацию когда-то в будущем ввозимых сейчас автомобилей, даже по предельным ценам, задекларированным в постановлении», - отмечают в «УкрАвтопроме».

В Ассоциации считают, что альтернативой постановлению № 843 должно стать принятие специального закона Украины об утилизации транспортных средств, который будет предусматривать взимание утилизационного сбора со всех импортируемых в Украину транспортных средств, вне зависимости от страны происхождения.

Как сообщал УНИАН, по мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, введение Украиной утилизационного сбора на ввоз российских автомобилей будет способствовать отмене аналогичного сбора, введенного российской стороной в отношении продукции украинского автопрома.

При этом В.Назаренко считает, что распространение утилизационного сбора на все без исключения автомобили, ввозимые в Украину, серьезно осложнило бы взаимоотношения нашей страны с важнейшими торговыми партнерами. «Это поссорило бы Украину с ЕС, Японией, США и Южной Кореей. В итоге могли бы серьезно пострадать украинские экспортеры, в отношении которых могли быть приняты ответные ограничительные меры», - сказал глава ВААИД.

Справка УНИАН. С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют автомобили из России, должны уплатить утилизационный сбор. В частности, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см он составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн.

Для легковых автомобилей от 3000 до 3500 куб. см величина сбора возрастет до 19,085 тыс. грн, свыше 3500 куб. см – 30,25 тыс. грн.