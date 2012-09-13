Янукович дал поручение решить проблемные вопросы ЗЗФ до октября

Президент Украины Виктор Янукович дал поручение до 1 октября решить проблемные вопросы Запорожского завода ферросплавов (ПАО «ЗЗФ», г. Запорожье), а также разработать программу восстановления Запорожского алюминиевого комбината.

Как сообщает официальный сайт Запорожской ОГА со ссылкой на председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко, соответствующее поручение было дано В. Януковичем 11 сентября в Днепропетровске в ходе всеукраинского совещания по поддержке реального сектора экономики, где обсуждались и проблемы электрометаллургического комплекса Запорожской области.

«Президент дал четкое поручение – до 1 октября решить проблемные вопросы «Запорожского завода ферросплавов» и разработать программу восстановления алюминиевого комбината», - цитирует сайт А. Пеклушенко.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

По данным официальной отчетности, ЗЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 г.

По данным председателя Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председателя правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павла Кравченко, основная причина столь резкого изменения ситуации на ЗЗФ – перевод завода, на протяжении многих лет получавшего электроэнергию по I классу потребления электроэнергии на II класс, при работе по которому Запорожский завод ферросплавов не имеет возможности конкурировать с зарубежными ферросплавными предприятиями.

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