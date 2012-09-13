Крюковский ВСЗ планирует производить по два скоростных поезда в год

В рамках Госпрограммы развития внутреннего производства «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавской обл.) планирует производить по два пассажирских скоростных электропоезда в год.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления предприятия Евгений Хворост.

«Мы отдали в правительство свои предложения по скоростному движению, созданию поездов рассчитанных на скорость движения 160 км/час, 200 и 250 км/час. Нас на днях включили в эту программу. В рамках программы рассчитано производить по 2 скоростных поезда в год»,-сказал Е.Хворост.

При этом он подчеркнул, что финансирование проектов будет осуществляться за счет средств предприятия.

«Все за свой счет. Финансирование наше, реализация на Украине. До 2015 года мы будем разрабатывать эту новую технику. Мы рассчитываем, что мы разработаем технику и ее будут покупать»,- сказал Е.Хворост.

Напомним, Кабинет министров 10 сентября 2012 года включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов которые могут развивать скорость 160-250 км/час на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства. Общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн.

Проект должен быть реализован до 2015 года.

Ранее в августе 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина намерена отказаться от закупки скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.