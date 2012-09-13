«КАМАЗ» продолжит работу в Украине и после введения утилизационного сбора

Невзирая на введение Украиной утилизационного сбора на российские автомобили, ОАО «КАМАЗ» продолжит работу на украинском рынке.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель генерального директора ЗАО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Василий Цыганов.

«Украинский рынок для ОАО «КАМАЗ» является одним из важнейших экспортных рынков, поэтому мы внимательно следим за ситуацией с введением Украиной утилизационного сбора на российские автомобили. На данный момент мы находимся в ожидании, однако независимо от исхода данной ситуации ОАО «КАМАЗ» будет продолжать активную работу на украинском рынке», - отметил замгендиректора «ВТК «КАМАЗ»

Справка УНИАН. Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Дилерская сеть «КАМАЗА» в Украине включает 9 дилеров и 1 субдилера с головными офисами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Николаеве и филиальной сетью, охватывающей всю Украину.

Координируют работу «КАМАЗА» в Украине его дочерние предприятия в Чернигове и Киеве – ООО «Торговая компания «КАМАЗ» и ООО «Торговое представительство КАМАЗ». «КАМАЗ» имеет на территории Украины 10 авторизированных сервисных центров.

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