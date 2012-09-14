Кабмин опубликовал постановление об утилизационном сборе на российские автомобили

В газете «Урядовый курьер» №166 от 14 сентября опубликовано постановление Кабинета министров Украины №843 от 3 сентября, которым вводится утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют транспортные средства и кузова к ним из России, должны самостоятельно обеспечить дальнейшую утилизацию при утере транспортными средствами своих потребительских качеств.

Также документ устанавливает граничные цены на услуги по утилизации непригодных к эксплуатации транспортных средств и кузовов к ним. Так цена утилизации, для новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн, от 3000 куб. см до 3500 куб. см — 19,09 тыс. грн, более 3500 куб. см — 30,25 тыс. грн.

При этом стоимость утилизации автомобилей старше трех лет, увеличивается в 6,2-6,4 раза, а для автомобилей от 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 раза.

В тоже время указывается, что цена утилизации легковых автомобилей, которые ввозятся физилицами для личного пользования, независимо от объема двигателя составляет 550 грн для новых авто и 825 грн для авто старше 3 лет.

Граничная цена утилизации транспортных средств, предназначенных для перевозки более 10 человек, перевозки грузов, а также транспортных средств специального назначения полной массой до 2 тонн составляет — 19 тыс. грн, от 2,5 до 3 тонн — 30,4 тыс. грн, от 3,5 до 5 тонн — 38 тыс. грн, от 5 до 8 тонн — 41,8 тыс. грн, от 8 до 12 тонн — 50,92 тыс. грн, от 12 до 20 тонн — 55,86 тыс. грн, более 20 тонн — 110,2 тыс. грн.

В случае утилизации транспортных средств данной категории старше 3 лет ее стоимость увеличится в 1,56-1,6 раза для транспортных средств массой от 2,5 до 5 тонн, в 4-6,8 раза при массе от 5 до 20 тонн, и в 4 раза при массе транспортного средства более 20 тонн.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) приветствует введение утилизационного сбора на ввоз российских автомобилей и считает, что он будет способствовать отмене аналогичного сбора, введенного российской стороной в отношении продукции украинского автопрома.

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» считает, что постановление Кабмина о введении утилизационного сбора на импортируемые в Украину российские автомобили является поспешной и далеко не самой удачной попыткой ответить на введение Российской Федерацией утилизационного сбора.

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