Москва. Россия намерена ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику, ввозимую из-за границы на ее территорию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на встрече с представителями Ростовской области.

«Я думаю, что это целесообразно и возможно. И главное, что это не противоречит правилам ВТО», - сказал В.Путин.

Он сообщил, что министерство экономического развития, министерство промышленности поработают на эту тему и в самое ближайшее время представят предложения.

«Это правильно, странно только, что до этого не дошли практически», - подчеркнул он.

В.Путин отметил, что Беларусь также заинтересована в том, чтобы такие же меры поддержки были реализованы. По его мнению, официальный Минск поддержит такое предложение российской стороны в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза.

«У меня завтра будет встреча с Александром Григорьевичем (Лукашенко - УНИАН), мы поговорим на эту тему, но уверен, они тоже в этом заинтересованы. Соответствующие министерства предложения представят в течение недели-двух», - сообщил он.

Справка УНИАН. С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют автомобили из России, должны уплатить утилизационный сбор. В частности, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см он составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн.

Для легковых автомобилей от 3000 до 3500 куб. см величина сбора возрастет до 19,085 тыс. грн, свыше 3500 куб. см – 30,25 тыс. грн.