Минпром может вернуться в новом качестве

Президент Виктор Янукович заговорил о необходимости очередного реформирования Кабинета министров, посетовав на недостаточное внимание к промышленности. Может быть вслед за этими словами никаких реальных шагов и не последует - все-таки избирательная кампания на дворе и со всех сторон звучат обещания позаботиться то об аграриях, то о металлургах, то об учителях с врачами... Так почему бы не охватить промышленность в целом, вместо того, чтобы "дробить" заботу по подотраслям. Вон вице-премьер Сергей Тигипко (3-ий номер в списке Партии регионов, почетным лидером которой, кстати, является Янукович) тоже широко охватывает целевую аудиторию, обещая создать экспортное агентство и поддержать украинских экспортеров.

Однако, нельзя исключать и того, что во властных коридорах уже вызрел план возвращения к старой структуре Кабмина, в которой существовал такой орган, как Министерство промышленной политики. Впрочем, просто так взять и восстановить Минпром вряд ли кто-то захочет, ведь это будет выглядеть как топтание на одном месте, так что процесс реставрации ликвидированного министерства необходимо чем-то освежить. Проще всего это сделать, добавив ему неких функций, и осовременив название (но настолько, чтобы промышленники узнавали собственное ведомство, простите за иронию. - Авт.). Небольшая заминочка - если все полномочия в правительстве распределены, то какому-то министерству придется ужиматься, а, возможно, и совсем сворачиваться, дабы реинкарнированному минпрому было где поместиться... Ну а о том, как у нас любят делиться полномочиями и "рулями", особенно в тех сферах, где можно "решать и распределять", можно слагать легенды.

Спрогнозировать дальнейший ход событий попробуем, припомнив более подробно - при каких обстоятельствах и как говорил об этой проблеме Президент. Произошло это в ходе совещания по вопросам поддержки реального сектора экономики, проходившем в Денпропетровске 11 сентября. И то ли Президент хотел промышленников поощрить, то ли правительство укорить, но начал он именно с недовольства нынешней структурой Кабмина (которая, кстати, годика этак полтора назад претерпела усовершенствование в рамках первого этапа админреформы -ред.). «Нам нужно будет очень серьезно подойти к работе Кабинета министров, усовершенствовать структуру Кабинета министров. Сегодня промышленность оказалась немножко в стороне, такого не должно быть», - сказал Виктор Янукович.

Говоря в целом о формировании государственной политики до 2017 года относительно развития промышленной отрасли, В.Янукович подчеркнул важность принятия соответствующей программы.

Стоит также напомнить, что реализацией государственных программ развития в различных отраслях промышленности ранее как раз и занималось Министерство промышленной политики. Иногда это у него получилось лучше, иногда хуже, но было, хотя бы, с кого спросить в случае чего. В 2011 году это министерство было окончательно расформировано, а на его «обломках» возникло Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, которое, кстати, возглавил последний министр промышленной политики Дмитрий Колесников.

В результате реформирования сложилась ситуация, когда многие лакомые промышленные госактивы оказались распылены среди различных ведомств. Новосозданное Госагентство взяло под свой контроль те промышленные активы, которые еще сохранились в госсобственности, хотя значительная их часть, так или иначе занятая в оборонной промышленности, оказалась под крышей новосозданного концерна «Укроборонпром». В то же время, на базе Министерства экономики было создано Министерство экономического развития и торговли, которое в теории должно было взять на себя полномочия Минпрома в части регуляторной деятельности в промышленности.

Однако, многие, кто ранее критиковал Минпром и призывал к его ликвидации, вскоре были вынуждены признать, что вакуум, возникший после исчезновения министерства, необходимо чем-то заполнить. Куда, к примеру, теперь идти жаловаться промпредприятиям на своеволие государственных монополий? И пусть от мнения Минпрома зачастую мало что зависело, но все-таки ведомство могло выступить с соответствующим заявлением на заседании правительства, а это уж немало. И хотя, процесс приватизации, проходящий в различных отраслях, неуклонно сокращает госактивы, тем не менее, число промышленных активов, относящихся к ведению государства, по-прежнему впечатляет. Даже, если закрыть глаза на "убитые" госпредприятия...

Как отметил в комментарии УНИАН экс-заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко, один раз Министерство промышленной политики уже было ликвидировано — это произошло в 1999 году, в рамках реформы Кабинета министров. «Уровень министерства был понижен до Государственного комитета промышленной политики. Но уже буквально через полтора года стало ясно, что ликвидация министерства была ошибкой и его восстановили. В настоящее время уровень управления отраслями промышленности через департамент в системе Министерстве экономического развития и торговли не отвечает возрастающим требованиям к роли государства в решении проблем реального сектора экономики. Президент совершенно справедливо отметил это несоответствие. Как говорится лучше позже, чем никогда, сегодня есть все возможности для того, чтобы это положение исправить», - убежден экс-замминистра.

С.Грищенко не очень лестно отозвался о работе Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. «Уровень управления этого агентства лучше всего охарактеризовал сам Президент, отметив, что промышленность у нас осталась "немножко в стороне"», - сказал он. Что касается управления предприятиями ОПК, находившимися в юрисдикции Минпрома, то и тут собеседник агентства не усмотрел улучшений. «Очень многие из тех предприятий, которые сегодня оказались в составе концерна «Укроборонпром» отнести к ОПК можно только условно, они уже давно перешли на производство продукции гражданского назначения. Я знаю, что сегодня многие руководители предприятий, включенных в «Укроборонпром», высказывают неудовлетворение качеством управления в рамках концерна», - добавил С.Грищенко.

По его мнению, есть несколько вариантов усиления промышленного направления в деятельности правительства. «Я не отвергаю возможности восстановление Министерства промышленной политики в том виде, в котором оно существовало ранее, но думаю что целесообразнее было бы сформировать Министерство промышленной политики и торговли. Ближайшей задачей такого ведомства могла бы стать разработка для различных отраслей программ развития, которых у нас сейчас просто нет. К примеру, в отношении горно-металлургического комплекса подобный документ был — Государственная программа реформирования ГМК, принятая в 2004 году, но срок ее действия истек в 2011 году. Конечно, можно сказать, что решение очень многих вопросов в том же ГМК зависит не от государства, а от собственников предприятий", - говорит С.Грищенко.

При этом, экс-работник минпрома отметил необходимость разработки и принятия отдельного свода законов о промышленности: "...управление промышленностью заключается не только в организации работы предприятий, находящихся в государственной собственности, но и в создании государством благоприятных условий для функционирования частного бизнеса. Действовать тут следует через нормативы, через производственные показатели. Давно назрела необходимость принятия отдельного свода законов о промышленности, который бы мог называться Кодексом. Во многих развитых странах такой документ существует».

В качестве аргумента "за" возвращение минпрома Грищенко также отметил необходимость цивилизованного лоббизма интересов промышленников на различных уровнях власти: «В последнее время мы ощущаем слабость промышленного лобби, тогда как, к примеру, аграрное лобби ведет себя достаточно активно и целый ряд законов принимается сегодня в его интересах. Учитывая, что Украина все-таки остается промышленным, а не аграрным государством, наша промышленность заслуживает того, чтобы иметь собственную законодательное базу, собственное лобби и соответствующий орган управления».

В общем ситуация вырисоввывается малорадостная - промышленность, от швейных фабрик до судостроительных заводов, действительно оказалась как-то в стороне. И решение о ликвидация Минпрома выглядит не более обдуманным, чем памятный многим указ Виктора Ющенко о ликвидации госавтоинспекции, которая конечно всем прилично поднадоела, но и без нее как-то не очень.

Впрочем, есть и другие точки зрения. Экс-министр промышленной политики Валерий Мазур, возглавлявший министерство в конце 1990-х убежден, что Минпром, в последние годы своего существования, практически ни на что не влиял и ничем не управлял. «Что собственники предприятий прислушивались к мнению какого-нибудь руководителя департамента Минпрома?" - риторически спрашивает Мазур и сам себе отвечает: "Да никогда. Все совещания, которые проводились министерством по вопросам функционирования той или иной отрасли были фикцией».

При этом экс-министр также выступает за создание министерства промышленности и торговли: «Когда-то вопрос о создании такого ведомства уже поднимался и сегодня, наверное, было бы логично отделить от министерства экономического развития и торговли именно это направление. Новая структура могла бы заняться не только продвижением украинских товаров на внешних рынках..." Одновременно экс-министр посетовал, что сегодня государство недостаточно защищает отечественного производителя от наплыва импортных товаров. По мнению Мазура, в случае создания, новое-старое министерство вполне могло бы: "...озаботиться агрессивным импортом на территорию самой Украины. Ведь сегодня на наш рынок лезут все, кому не лень, и в этом мы виноваты сами. Необходимо вплотную заняться вопросами замещения импорта отечественной продукцией, ведь по многим направлениям мы вполне в состоянии обойтись собственными товарами. Было бы только желание и политическая воля. Сейчас по импорту к нам завозится масса товаров, которые в Украине когда-то производились. К примеру, раньше мы сами производили нержавеющую сталь, а теперь она только импортная".

Итак перечень задач нового министерства старожилы минпромов очертили достаточно четко. И даже более-менее прояснилось, у кого хотят "откусить" полномочия в пользу нового ведомства (назовем его условно Минпромторг). Очень хотелось бы узнать - насколько видение ситуации руководства страны отличается от предположений-пожеланий, высказанных нашими экспертами. А ведь может оказаться, что "планы народа" совпадают с "планами партии" (не Партии регионов, Боже упаси, просто был в Советстском Союзе такой изумительный лозунг, который очень кстати вспомнился. - Авт.). И если это так, то не менее интересно будет выяснить - каким образом отреагирует на сужение полномочий своего ведомства нынешний министр экономики и торговли Петр Порошенко.

Впрочем, при любых раскладах придется делать "поправку" на экономическую ситуацию в стране и мире. Вторая волна кризиса, хотя и не похожа на "финансовое цунами" 2008 года, но не слабо раскачать украинскую экономику она тоже в состоянии. В этой связи собственники отечественных промпредприятий крайне заинтересованы в получении государственной поддержки и в том, чтобы у всех их обращений был четкий "адресат" и "защитник" - в лице Министерства промышленности. Ведь кто, как не тогдашнее Минпромполитики, контролировало выполнение Меморандума о взаимопониии между собственниками метпредприятий и Кабмином, подписанный в разгар кризиса 2008-го. Через Минпром добивались введения всевозможных анткризисных программ химики, машиностроители и многие другие.

Другое дело что сам факт предоставления государством помощи в том или ином виде частным предприятиям вызывает массу вопросов. Но как бы то ни было, а Министерство экономического развития и торговли на эту всеобъемлющую роль, судя по всему, не годится. По крайней мере, пока оно наиболее активно занимается «УкрАвтопромом».

В заключение стоит отметить, что, если Минпромторговли таки буде создано, это поставит под большой вопрос целесообразность существования Министерства экономического развития. До своей реорганизации в 2011 году Минэкономики считалось отнюдь не более значимым для экономики Украины, чем Минпром. Да и госагентство по управлению корпоративными правами тоже не останется в стороне от реформ. Но опять таки - если таковые будут, а пока все вышесказанное - исключительно размышления на заданную Президентом тему.

Петр Черных (УНИАН)