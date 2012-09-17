Квоты на экспорт лома черных металлов хотят продавать на аукционах

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает ввести аукционы по продаже квот на экспорт лома черных металлов. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О металлоломе", опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с целью внедрения прозрачной процедуры распределения между субъектами внешнеэкономической деятельности установленных на определенный календарный год объемов экспорта металлолома предлагается применить механизм продажи права экспорта металлолома с аукциона.

Предпосылкой для разработки данного законопроекта в министерстве называют неадекватное количество заявленного к экспорту металлолома.

«Из-за особенностей рынка металлолома, ограничение объема экспорта конкретной цифрой на основании действующей редакции статьи 12 Закона Украины "О металлоломе" было воспринято участниками рынка как чрезмерно жесткий метод регулирования и создало искусственное напряжение на рынке, что повлекло неадекватный всплеск ажиотажа по экспорту металлолома. Так, объем заявленного к экспорту металлолома по обращениям субъектов составил 5,5 млн тонн, что более чем в 6 раз превышает предельный объем экспорта металлолома для 2012 года и имеющиеся запасы металлолома в стране», - отмечается в пояснительной записке.

В Минэкономразвития напоминают, что Законом Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием" и Законом Украины "О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов" закреплены экономически обоснованные ставки вывозной (экспортной) пошлины. В этой связи в министерстве предлагают начальную цену лотов на аукционах по продаже квот на экспорт металлолома установить на уровне ставок пошлин, которые предусматривались по этим законам.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №388 от 3 мая утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины» (относительно операций с металлоломом). Согласно документу, срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% перенесен с 2011 года на 2014 год.

Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. должна ежегодно снижаться на 3%. С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.